Многие понимают, что Незалежная стала марионеткой в руках зарубежных кураторов

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель смело высказалась о политике Запада в отношении российского главнокомандующего Владимира Путина. Она с прискорбием констатировала, что попытки западных кураторов добиться ослабления или краха российской власти не дали результата, а последствия этих действий оказались тяжелыми прежде всего для самой Украины.

Деятельница отметила, что если за несколько лет Западу так и не удалось реализовать задуманное, значит сама стратегия изначально была ошибочной. При этом она подчеркнула, что цена этой политики оказалась слишком высокой – ее родная страна пережила серьезные потрясения, которые невозможно оправдать громкими заявлениями и лозунгами.

"Запад не добился "коллапса" Путина за более чем четыре года <…>, это означает, что сама эта идея провалилась", – констатировала украинка.

Она также отметила, что Незалежной сейчас необходим мир, и только к этому теперь должны стремиться западные страны.

Ранее Владимир Путин заявлял, что конфликт на украинских землях стал следствием системных просчетов западных кураторов. Он указывал, что кризис возник после государственного переворота в Киеве, поддержанного западными странами, и теперь Европа сталкивается с последствиями собственных решений.

