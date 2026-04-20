ВС России нанесли удар по дому советника министра обороны Украины

Украинский чиновник заявил, что теперь лишен жилья

В ночь на 20 апреля российский беспилотник "Герань-2" нанес удар по дому советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова (позывной "Флеш"). Об этом он сам сообщил с больничной койки. По его словам, он лишился жилья, а беспилотник управлялся с территории России.

"Это была спецоперация с целью найти меня и ликвидировать. У нас есть подтверждение, что этот беспилотник управлялся с территории России", – заявил советник министра.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с "МК" отметил, что подобные точечные удары давно назрели. Он напомнил, что Киев регулярно организует теракты на российской территории, убивая генералов и представителей оборонной промышленности.

Кнутов подчеркнул, что "Герани" обладают высочайшей точностью. В качестве примера он привел опыт иранских "Шахедов", которые попадают именно в окна номеров, где живут американские военные. Российские же беспилотники, по его словам, превосходят прототипы.

Ранее одним ударом "Герани" уничтожили здание в Прилуках Черниговской области, где располагались районный отдел полиции и ТЦК. По данным подполья, погибли четверо военкомов, трое ранены. Насильно мобилизованные, находившиеся в подвале, не пострадали.