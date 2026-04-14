Биограф заявил, что королева Елизавета II обезумела к концу жизни

Сошла с ума: раскрыта неприглядная правда о последних днях королевы Елизаветы II
Елизавета II. Фото: Сесил Битон. Общественное достояние/wikimedia.org
Королевская особа очень долго занимала престол

В прессе снова начали обсуждать последние дни и годы жизни Елизаветы II. Новая волна слухов и сплетен поднялась после громкого заявления королевского биографа Эндрю Лауни. В свежем интервью он дал крайне резкую оценку состоянию монарха в преклонном возрасте и объявил, что к концу жизни королева сошла с ума.

По словам эксперта, в последние годы управление страной фактически перешло к старшему наследнику, ныне королю Карлу III. Кроме того, он утверждает, что из-за возрастных изменений и старческого слабоумия королева уже не могла в полной мере контролировать происходящее, в том числе и влиять на своего младшего сына принца Эндрю, который стал одним из главных фигурантов грязного скандала, связанного с делом Эпштейна.

Биограф также заявил, что состояние королевы к концу жизни было крайне тяжелым и даже немощным. Он уверяет, что принц Эндрю оказывал на нее давление, добиваясь нужных ему решений – многие не осознавали, насколько сильно ухудшилось ее состояние в тот период.

Однако с такой позицией согласны далеко не все. Светский обозреватель Ричард Иден выступил с противоположной точкой зрения: мол, он лично общался с королевой и не замечал признаков потери рассудка. Он уверяет, что она сохраняла ясность ума и могла вести полноценные беседы с гостями.

Елизавета II ушла из жизни 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в замке Балморал. Она вошла в историю как самый долгоправящий монарх страны, а после ее смерти трон перешел к ее старшему сыну.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
