Юрист рассказал, какие последствия грозят Киркорову за курение в аэропорту

Филипп Киркоров. Фото: АГН Москва
Инцидент уже проверяет местная полиция

Филиппу Киркорову грозит административный штраф за курение в неположенном месте. Видео, на котором певец курит прямо в здании аэропорта Барнаула, разлетелось по Сети и вызвало волну возмущения.

Как рассказал РИА Новости юрист Иван Курбаков, за такое нарушение артисту может грозить штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей. Транспортная полиция Алтайского края уже проводит проверку по факту инцидента.

Помощница певца Екатерина Успенская в беседе с "Абзацем" объяснила выходку поп-короля усталостью: мол, тот вышел из самолета "как в тумане" после смены и часовых поясов и постоянных перелетов, не проконтролировав, что закурил там, где этого делать нельзя.

В соцсетях, впрочем, инцидент вызвал резкую критику. "Демонстрация полного отсутствия воспитания", "Это его уважение к людям?" – пишут пользователи.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
