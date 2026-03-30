Поведение Киркорова в аэропорту осудили в Сети

"Отсутствие интеллекта": Киркоров взбесил россиян поведением в аэропорту
Филипп Киркоров. Кадр: соцсети
Артист явно считает себя выше других

Очередная выходка поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова вызвала волну раздражения и обсуждений на просторах интернет-пространства. На этот раз поводом стало его поведение в здании воздушной гавани.

На днях знаменитость заметили с сигаретой в руках в одном из терминалов Барнаула. Видео быстро разлетелось по соцсетям и вызвало бурную реакцию. На кадрах видно, как человек, внешне очень похожий на звезду, дымит, спокойно прогуливаясь по залу, где в этот момент находятся другие люди.

Поведение артиста не осталось без внимания. Пользователи в комментариях резко высказались, обвинив его в демонстрации пренебрежения к окружающим и игнорировании элементарных правил. В Сети отметили, что подобные действия очень хорошо показывают его реальное отношение к людям.

"Демонстрация полного отсутствия воспитания, интеллекта", "Это его уважение к людям той страны, где он находится!" – пишут взбешенные россияне.

Источник: Telegram-канале Mash Siberia ✓ Надежный источник
