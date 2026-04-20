Улетевшая в США дочь Машкова пообещала родным вернуться в Россию

Актриса опубликовала семейное видео и призвала семью "дождаться" ее

Дочь известного актера Владимира Машкова, 41-летняя Мария, в день своего рождения обратилась к близким с трогательным посланием. Артистка, которая последние годы живет в Америке, пообещала родным, что обязательно вернется.

В своем блоге она опубликовала семейное видео, снятое еще в ее младенчестве. В подписи к ролику Мария поблагодарила мать, отца, бабушку и дедушку и попросила их дождаться ее.

"Мамочка! Спасибо, что последние годы я особенно остро ощущаю, что ты мой главный фанат. Папа. Спасибо за жизнь. Бабуля, дедуля... Дождитесь меня... Пожалуйста", – написала Мария в соцсетях.

Детство актрисы прошло в авиагородке под Новосибирском, где ее воспитывали бабушка с дедушкой. Родители в то время учились в Москве. Когда Марии было два года, они развелись. Сама актриса дважды выходила замуж, воспитывает двоих дочерей.

Отношения с отцом у нее сейчас непростые. Мария признавалась, что не может представить, чтобы сама инициировала с ним встречу.

Переезд в США дался актрисе непросто. Ранее она публиковала видео, где рыдала за рулем. "Нам казалось, что нас ждет великая жизнь, а оказалось, что лютая жесть", – жаловалась Машкова, комментируя протесты мигрантов в Лос-Анджелесе.