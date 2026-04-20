Сколько денег потерял Макаревич* после позорной отмены в Молдавии: названа сумма
Андрей Макаревич* (признан иноагентом). Фото: АГН Москва
Гонорары остались прежними, а с концертами становится хуже

Уехавший из России Андрей Макаревич* и Лайма Вайкуле лишились солидного гонорара. Их совместный концерт в Кишиневе, запланированный на 24 апреля, отменили. Организаторы сослались на технические причины, но местные жители уверены: дело в другом.

По данным aif.ru, Макаревич* мог потерять около 10 миллионов рублей, Вайкуле – примерно столько же. Продюсер Павел Рудченко отметил, что гонорары артистов остались на прежнем уровне, но концертная деятельность заметно поутихла.

Пользователи из Молдавии в комментариях едко заметили: в годы былой популярности эти звезды не интересовались их страной, а теперь "потянулись на заработки". Решение об отмене совпало с рекомендациями местных властей пересмотреть сотрудничество с некоторыми иностранными исполнителями из-за репутационных рисков.

Концерт должен был пройти на одной из крупнейших площадок Кишинева, вмещающей около двух тысяч зрителей. Организаторы объявили об отмене 18 апреля, пообещав покупателям полный возврат денег. В качестве альтернативы им предложили посетить выступление "Машины времени" 14 июня.

Источник: aif.ru ✓ Надежный источник
