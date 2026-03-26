Газманов вспомнил, как поконфликтовал с Киркоровым из-за песни "Морячка"

Олег Газманов. Фото: АГН Москва
Историю оба артиста в итоге обыграли с юмором, исполнив хит на концерте

Олег Газманов на концерте "Звезды Дорожного радио" вспомнил, как однажды чуть не поссорился с Филиппом Киркоровым. Поводом стала песня "Морячка", которую поп-король решил забрать себе в репертуар.

Как пишет "Звездач", Олег услышал, что Филипп уже вовсю исполняет композицию на гастролях. Реакция была мгновенной: "Ты с ума сошел?!" Киркоров перестал петь, а позже Газманов сам пригласил его на юбилей, и они вместе весело обыграли номер – певец вышел на ходулях, чтобы сравняться ростом с Филиппом.

Газманов также заявил, что больше не будет делать сальто на концертах – считает, что зрителям лучше вслушиваться в стихи, а не в трюки.

Кстати, это не первый случай, когда Киркоров пытался заполучить песню Газманова. Ранее поп-король на коленях просил разрешения исполнять "Единственную мою".

Источник: "Звездач"
