Король эстрады мечтал заполучить права на популярный хит

Олег Газманов поделился необычным фактом о его отношениях с Филиппом Киркоровым. Оказалось, знаменитый певец очень хотел купить песню "Единственная моя" и даже опустился ради этого на колени, но Газманов отказал.

Впрочем, владелец хита позволил поп-королю петь так поразившую его композицию. При этом Газманов признался, что многие фанаты считают, что Киркоров справляется с песней лучше него.

В эфире шоу "Судьба человека" Олег Газманов рассказал историю создания хита. Песня посвящена его любимой жене Марине Муравьевой, с которой он долгие годы счастлив в браке. Примечательно, что известный почти всей России хит родился в период, когда пара переживала тяжелые времена – певец даже задумывался о разводе.

По мнению артиста, именно эта композиция вновь сблизила его с любимой женщиной и укрепила их отношения.

Свою вторую супругу Марину певец встретил на гастролях в Воронеже. Он заметил красивую девушку со спины и решил пригласить ее на свой концерт. Спустя время их отношения переросли в бурный роман, и Марина стала законной женой знаменитого музыканта.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Киркоров выживает на карантин.