Возлюбленная 100-летнего Александра Зацепина угодила в конфуз в Кремле

У разволновавшейся женщины лопнула лента на поясе

Александр Зацепин, которому недавно исполнилось 100 лет, во второй раз отпраздновал юбилей в Кремлевском дворце. На торжество композитор пришел со своей спутницей – Музой (именно так зовут его возлюбленную). Она приготовила роскошный наряд: черное платье в пол с пышным поясом, корсет и браслеты в стиле барокко.

Но в разгар вечера случилось ЧП. Корсет, надетый поверх платья, неожиданно разошелся. Завязывать его было некому, поэтому на финальном поклоне Муза вышла уже без него.

"Я так переживала сегодня, что в конце выдохнула и лопнула лента на поясе. Ничего страшного. Без него я не осталась голая", – рассказала Муза Ли журналистам.

Сам Зацепин оценил образ спутницы словом "хорошо". По его словам, он не представляет жизни без Музы. Она помогает ему не только в быту, но и в работе: разбирается в компьютерах и режиссуре.

Композитор встретил свою возлюбленную несколько лет назад. Разница в возрасте между ними весьма солидная. Несмотря на это, пара выглядит счастливой. Зацепин признается, что Муза для него – "это все".