100-летний Зацепин рассказал про свои секреты долголетия

Маэстро поражает активностью и любовью к жизни

Недавно отпраздновавший столетие Александр Зацепин поделился тем, что помогает ему сохранять бодрость и интерес к жизни. Несмотря на внушительный возраст, он не зацикливается на цифрах и признается, что никогда не думал, что доживет до ста лет.

Как оказалось, с возрастом маэстро пересмотрел свои взгляды: раньше он думал, что после 70 жизнь теряет смысл, но оказалось, наоборот. Композитр подчеркнул, что интерес к жизни сохраняется, если есть дела, мысли и желание двигаться дальше.

Особое внимание Зацепин уделяет дисциплине. Он уже много лет придерживается строгого режима питания, ограничивает мясо, практически не ест сладкое и отказался от молочных продуктов – звезда делает ставку на простую и легкую еду.

Кроме того, он строго следит за режимом дня: ложится спать в одно и то же время, рано встает, делает зарядку и практикует короткий дневной сон. Такое простое сочетание активности, порядка и неутомимого интереса к жизни, по его мнению, и помогает сохранять силы даже в весьма почтенном возрасте.