100-летний Александр Зацепин признался, что видит только на один глаз

Эта проблема мешает маэстро и в работе

Легендарный композитор Александр Зацепин, которому в марте исполнилось 100 лет, на своем юбилейном вечере откровенно рассказал о здоровье. Маэстро прекрасно мыслит, самостоятельно ходит и каждый день сочиняет музыку, но есть одна проблема, с которой врачи пока не могут помочь.

"Левый глаз не видит, только боковым зрением… Фактически я уже смотрю одним глазом. А когда одним глазом смотришь, не видишь стереокартинку. Вот сейчас я поставил палец вперед и мне кажется, что он находится рядом с микрофоном. А он далеко от него на самом деле", – поделился композитор.

По словам Зацепина, из-за этого даже спускаться по ступенькам стало сложно. Однако он не унывает и продолжает работать – признается, что даже если бы в сутках было 25 часов, лишний час тоже потратил бы на творчество.

На юбилее рядом с ним была его муза – режиссер Муза Ли, которая младше композитора на 60 лет. Они вместе уже несколько лет, и она помогает ему и в быту, и в работе: разбирается с компьютером и всем, что требует хорошего зрения.

Секретом долголетия Зацепин назвал умеренное питание и ежедневную зарядку. Каждое утро он тратит на нее 35–40 минут, делая упражнения из йоги и приседания.