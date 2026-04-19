Сергей Рост пожаловался на привередливость Галустяна

Комик оказался весьма избирательным человеком

Известный юморист Сергей Рост рассказал о необычной ситуации на съемках фильма "Королек моей любви", где его коллега Михаил Галустян проявил не лучшие свои качества – лицедей оказался очень требовательным человеком.

Как оказалось, Михаил во время работы на площадке употреблял только воду определенной российской марки и отказывался трудиться без нее. Съемки проходили в Индии, и ради исполнения звездной прихоти продюсерам пришлось организовывать доставку большого количества бутылок, нагружая дополнительными задачами коллег и персонал.

Особенно непросто пришлось актеру Артуру Вахе, которому поручили перевезти тяжелый чемодан. Ему сообщили, что внутри находятся крайне важные вещи, без которых съемочный процесс может сорваться. Актер предположил, что речь идет о дорогостоящем оборудовании, и в итоге провез багаж весом около 50 килограммов через несколько городов с пересадками.

Позже выяснилось, что весь чемодан был заполнен той самой водой. Рост отметил, что это вызвало у "извозчика" сильное раздражение, он был крайне зол и даже хотел физически поквитаться с Галустяном, но в итоге все свелось к шутке.