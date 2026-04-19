Сергей Рост пожаловался на привередливость Галустяна

Сергей Рост. Фото: соцсети
Комик оказался весьма избирательным человеком

Известный юморист Сергей Рост рассказал о необычной ситуации на съемках фильма "Королек моей любви", где его коллега Михаил Галустян проявил не лучшие свои качества – лицедей оказался очень требовательным человеком.

Как оказалось, Михаил во время работы на площадке употреблял только воду определенной российской марки и отказывался трудиться без нее. Съемки проходили в Индии, и ради исполнения звездной прихоти продюсерам пришлось организовывать доставку большого количества бутылок, нагружая дополнительными задачами коллег и персонал.

Особенно непросто пришлось актеру Артуру Вахе, которому поручили перевезти тяжелый чемодан. Ему сообщили, что внутри находятся крайне важные вещи, без которых съемочный процесс может сорваться. Актер предположил, что речь идет о дорогостоящем оборудовании, и в итоге провез багаж весом около 50 килограммов через несколько городов с пересадками.

Позже выяснилось, что весь чемодан был заполнен той самой водой. Рост отметил, что это вызвало у "извозчика" сильное раздражение, он был крайне зол и даже хотел физически поквитаться с Галустяном, но в итоге все свелось к шутке.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей