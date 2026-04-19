Онколог Черемушкин озвучил неожиданные симптомы рака, как у Анастасии Заворотнюк

Заподозрить неладное можно при внезапном ухудшении зрения, слуха или обоняния

Глиобластома считается одной из самых опасных и быстро прогрессирующих форм онкологии. Эта болезнь унесла жизни актрисы Анастасии Заворотнюк и певицы Жанны Фриске. Кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин в разговоре с aif.ru рассказал, на какие признаки следует обращать внимание.

По словам специалиста, чаще всего опухоль находят совершенно случайно. Заподозрить неладное можно при внезапном ухудшении зрения, слуха или обоняния, а также при сильных головных болях и нарушении координации. Эти симптомы указывают на возможное поражение головного мозга. При таких жалобах терапевт или невролог может направить пациента на МРТ с контрастным веществом.

В возрасте 30-40 лет глиобластому обнаруживают чаще, так как для молодых людей подобные проявления являются нетипичными и неожиданными. Пик заболеваемости приходится на 60-70 лет, но там клиническая картина часто смазывается из-за возрастных изменений.

Ранее другой онколог, Виолетта Пурцхванидзе, предположила, что причиной развития опухоли у Заворотнюк могли стать гормональные вмешательства, включая ЭКО. "Человечество всегда расплачивается за то, что делает против природы", – заявила она. Прямых доказательств нет, но врач уверена, что природа не прощает подобных шагов даже современной медицине.