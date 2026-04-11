Онколог — об ЭКО, уносящем жизни артистов: "Природа рака — вмешательства"

Любые стимуляции иммунитета и гормонов могут запускать аутоиммунные процессы, полагает медик

Онколог Виолетта Пурцхванидзе в интервью aif.ru высказалась о возможных причинах трагедии Анастасии Заворотнюк. Актриса умерла от глиобластомы – агрессивного рака мозга. Врач не ставит окончательный диагноз ретроспективно, но называет факторы, которые могли стать спусковым крючком в статистике смертей от последствий ЭКО.

"Благодаря ЭКО с 1987 года рождено больше 10 миллионов детей. Это счастье, когда мы даем возможность родить женщине. Но человечество всегда расплачивается за то, что делает против природы", – заявила Пурцхванидзе.

По ее словам, любые стимуляции иммунитета и гормонов (а именно они используются при ЭКО) могут запускать аутоиммунные процессы. Это подавляет противоопухолевый иммунитет. Прямых доказательств, что процедура спровоцировала рак у Анастасии, нет. Но врач считает, что природа не прощает подобных шагов даже современной медицине.

Онколог также отметила, что глиобластома унесла жизнь не только "прекрасной няни". Дмитрий Хворостовский, Жанна Фриске, супруга Константина Хабенского ушли из-за той же болезни.

Анастасия Заворотнюк родила троих детей. Младшая дочь Мила появилась на свет в 2018 году – незадолго до того, как актрисе поставили страшный диагноз. Она умерла в 2024-м, не дожив до шестилетия дочери.