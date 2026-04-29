Волочкова рассказала, как Басков заменил отца ее дочери: "Всегда был рядом"

Певец для Ариадны ближе родного отца

Анастасия Волочкова откровенно высказалась о роли Николая Баскова в жизни ее семьи. Оказывается, "натуральный блондин" не только состоял в отношениях с балериной, но и активно участвовал в воспитании ее дочери Ариадны.

По словам знаменитости, в какой-то момент родной отец девочки попал в секту и практически пропал из жизни ребенка, встречаясь с ним раз в полгода лишь для "галочки". В этот момент эстафету принял Басков.

"Коля уделял ей больше времени, чем ее родной отец: и подарки, и визиты к нам домой. Он всегда был рядом", – поделилась Волочкова.

Балерина призналась, что теплые отношения с певцом не смогут разрушить ни скандалы, ни время. В 2013 году у пары был скоротечный роман, но артисты решили остаться друзьями, и судя по словам Волочковой, это решение было верным.

"Нашу связь не разрушить, на мой взгляд", – подчеркнула она.

Напомним, сам Басков ранее признавался, что не готов к классическому браку. Идеальной формой отношений для него является гостевой вариант, когда люди живут раздельно и не подстраиваются друг под друга. Певец сравнил себя с костром: без постоянной подпитки новыми эмоциями его пыл угасает.