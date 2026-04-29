Волочкова рассказала, как Басков заменил отца ее дочери: "Всегда был рядом"

"Он всегда был рядом": Волочкова рассказала, как Басков заменил отца ее дочери
Николай Басков. Фото: АГН Москва
Певец для Ариадны ближе родного отца

Анастасия Волочкова откровенно высказалась о роли Николая Баскова в жизни ее семьи. Оказывается, "натуральный блондин" не только состоял в отношениях с балериной, но и активно участвовал в воспитании ее дочери Ариадны.

По словам знаменитости, в какой-то момент родной отец девочки попал в секту и практически пропал из жизни ребенка, встречаясь с ним раз в полгода лишь для "галочки". В этот момент эстафету принял Басков.

"Коля уделял ей больше времени, чем ее родной отец: и подарки, и визиты к нам домой. Он всегда был рядом", – поделилась Волочкова.

Балерина призналась, что теплые отношения с певцом не смогут разрушить ни скандалы, ни время. В 2013 году у пары был скоротечный роман, но артисты решили остаться друзьями, и судя по словам Волочковой, это решение было верным.

"Нашу связь не разрушить, на мой взгляд", – подчеркнула она.

Напомним, сам Басков ранее признавался, что не готов к классическому браку. Идеальной формой отношений для него является гостевой вариант, когда люди живут раздельно и не подстраиваются друг под друга. Певец сравнил себя с костром: без постоянной подпитки новыми эмоциями его пыл угасает.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей