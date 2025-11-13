Басков устроил скандал на шоу

"Натуральный блондин" вышел из себя

Знаменитый российский исполнитель Николай Басков устроил настоящий переполох на съемках популярного шоу "Ну-ка все вместе!". "Натуральный блондин" не выдержал и вспыхнул прямо во время записи программы, резко высказавшись в адрес коллег по жюри.

Поводом стал номер одного из участников. Артист был откровенно поражен тем, что никто из судей даже не удосужился приподняться с места, чтобы выразить уважение исполнителю. Певец заявил, что такое отношение унижает труд артиста и показывает полное непонимание профессии.

Он сказал, что считает поведение судей непрофессиональным. Ситуацию попытался сгладить его коллега Сергей Лазарев. Он напомнил, что в шоу каждый имеет право на свое мнение, а любые эмоции нужно выражать аккуратно. Лазарев признался, что и сам иногда вспыхивает, но потом неизменно жалеет об этом, потому что в любой ситуации нужно находить в себе силы говорить уважительно и выбирать правильные слова.

Лазарев, к слову, сам однажды из-за подобных конфликтов был на грани ухода из проекта. Нередко ему приходилось защищать участников от критики других экспертов. В какой-то момент атмосфера стала настолько невыносимой, что он хотел покинуть телешоу, но в итоге передумал и остался.

