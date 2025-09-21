Басков пошутил в адрес Татьяны Булановой

Басков выдал шутку в адрес Татьяны Булановой
Николай Басков. Фото: АГН "Москва"
"Натуральный блондин" подколол коллегу

Знаменитый российский исполнитель Николай Басков во время съемок популярного телепроекта "Ну-ка, все вместе!" сделал шуточное замечание о балете Татьяны Булановой.

Недавнее выступление подтанцовки этой артистки стало популярным на просторах интернет-пространства. Зрители прозвали его энергосберегающим, а отдельные движения быстро разошлись по соцсетям, вызвав волну подражаний даже среди артистов.

Комментируя номер исполнительницы Жасмин, "натуральный блондин" отметил, что ее балет выглядел ярко и динамично. После аплодисментов он с иронией сказал, что эта подтанцовка выглядела выше уровнем, чем у Булановой и добавил, что звездам всегда есть, куда расти.

Жасмин с улыбкой поддержала шутку коллеги.

Источник: Шоу "Ну-ка, все вместе!" ✓ Надежный источник

В США жестко осадили Келлога после сказанной о России глупости

Политик выпал из реальности

Союзники Украины разработали новый план против России

Западные страны придумали альтернативу расширению НАТО

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей