Басков пошутил в адрес Татьяны Булановой

Знаменитый российский исполнитель Николай Басков во время съемок популярного телепроекта "Ну-ка, все вместе!" сделал шуточное замечание о балете Татьяны Булановой.
Недавнее выступление подтанцовки этой артистки стало популярным на просторах интернет-пространства. Зрители прозвали его энергосберегающим, а отдельные движения быстро разошлись по соцсетям, вызвав волну подражаний даже среди артистов.
Комментируя номер исполнительницы Жасмин, "натуральный блондин" отметил, что ее балет выглядел ярко и динамично. После аплодисментов он с иронией сказал, что эта подтанцовка выглядела выше уровнем, чем у Булановой и добавил, что звездам всегда есть, куда расти.
Жасмин с улыбкой поддержала шутку коллеги.
