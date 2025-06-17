Басков зарабатывает около 6 млн рублей за корпоратив - Дворцов

Сколько олигархи платят Баскову: названа астрономическая сумма
Николай Басков. Фото: соцсети
"Натуральный блондин" может жить на широкую ногу

Николай Басков давно завоевал любовь широкой публики, а его популярность среди зрителей в России остается стабильно высокой. Однако, как выяснилось, не только простые россияне ценят его талант.

По словам продюсера Сергея Дворцова, артист пользуется большим спросом у состоятельных клиентов и высокопоставленных персон – "натурального блондина" часто приглашают как на публичные, так и на закрытые мероприятия.

Как рассказал продюсер, выступление певца на корпоративе может обойтись заказчикам-олигархам примерно в шесть миллионов рублей. Причем, по его словам, эта цифра прошлых лет может быть уже неактуальна, не исключено, что гонорар с годами вырос. Также эксперт по звездной тусовке подчеркнул, что певец отличается профессионализмом, всегда открыт для сотрудничества и легко соглашается на новые проекты.

По мнению Дворцова, Николай полностью оправдывает свое неофициальное звание "золотого голоса России". Он отметил, что у певца особое обаяние и яркая манера исполнения, которое ценят не только простые зрители, но и представители элиты.

К слову, недавно выступление Баскова на престижной премии обернулось скандалом.

Источник: Страсти ✓ Надежный источник
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