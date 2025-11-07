Николай Басков рассказал о безответной любви

Басков пожаловался на безответную любовь
Николай Басков. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Артист поделился личной историей

49-летний российский исполнитель Николай Басков вспомнил свою первую влюбленность, которая, по его признанию, оставила в душе особый след.

Любимец публики поделился интимной историей во время съемок очередного шоу и рассказал, что в трудный период особое значение для него имела композиция "Странник". "Натуральный блондин" признался, что именно этот хит помогал ему справиться с переживаниями юности.

Он вспоминал, как в четырнадцать лет впервые испытал сильные чувства, но не получил взаимности. В то время песня Ирины Аллегровой стала для него своеобразной отдушиной.

Знаменитость не стал раскрывать подробности той истории и имя девушки, в которую был влюблен, и лишь добавил, что именно благодаря тем эмоциям начал по-настоящему понимать силу музыки и чувств.

Источник: 7Дней ✓ Надежный источник
По теме

Sohu: от реакции Путина на санкции у Запада "потемнело в глазах"

В Кремле отреагировали не так, как ожидалось

Запад латает дыру: в Брюсселе разработали 2 схемы спасения Украины

Европе все сложнее содержать Незалежную

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей