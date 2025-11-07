Николай Басков рассказал о безответной любви

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
49-летний российский исполнитель Николай Басков вспомнил свою первую влюбленность, которая, по его признанию, оставила в душе особый след.
Любимец публики поделился интимной историей во время съемок очередного шоу и рассказал, что в трудный период особое значение для него имела композиция "Странник". "Натуральный блондин" признался, что именно этот хит помогал ему справиться с переживаниями юности.
Он вспоминал, как в четырнадцать лет впервые испытал сильные чувства, но не получил взаимности. В то время песня Ирины Аллегровой стала для него своеобразной отдушиной.
Знаменитость не стал раскрывать подробности той истории и имя девушки, в которую был влюблен, и лишь добавил, что именно благодаря тем эмоциям начал по-настоящему понимать силу музыки и чувств.
В Кремле отреагировали не так, как ожидалось
Европе все сложнее содержать Незалежную