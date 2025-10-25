Мать Баскова устроила кастинг для потенциальных невесток

Пройти отбор очень сложно

Мать Николая Баскова взяла на себя роль строгого судьи при выборе невесты для сына. По информации СМИ, известный артист не исключает возможность брака. При этом он хотел бы, чтобы союз стал для него важным шагом в политической карьере. Однако прежде чем женщине будет позволено разделить с ним быт, ей придется пройти суровую проверку со стороны Елены Николаевны – матери знаменитости.

Как рассказала одна из певиц, у которой был короткий роман с исполнителем, именно мать звезды стала главным препятствием в их отношениях. По ее словам, женщина появлялась внезапно, задавала множество вопросов о семье и прошлом, внимательно оценивала каждое слово и поступок.

Экс-возлюбленная призналась, что угодить властной женщине было невозможно, как бы она ни старалась. По ее словам, мать певца вела себя почти как следователь, стараясь определить, достойна ли избранница ее сына. Девушка подчеркнула, что любая женщина, которая захочет стать супругой звезды, неизбежно столкнется с таким своеобразным кастингом.

Таким образом, путь к сердцу "золотого голоса России" лежит не только через симпатии самого певца, но и через одобрение его строгой и проницательной матери.