Николай Басков рассказал о прелестях гостевого брака

Николай Басков рассказал о прелестях гостевого брака
Николай Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Певец поделился своими взглядами на совместную жизнь и отношения

"Натуральный блондин" российской эстрады нечасто балует публику рассказами о своей личной жизни. Он не раз признавался, что долгое время живет один и впускать на свою территорию кого-то даже близкого не готов. О прелестях гостевого брака Николай Басков поговорил с Арманом Давлетьяровым.

Исполнитель хита "Шарманка" заявил, что для него идеальные отношения – когда люди в паре, но живут отдельно и им не надо подстраиваться под ритм и уклад друг друга. Гостевой брак для Баскова в данный период жизни – самая лучшая форма отношений, потому что жить в одном доме даже с любимым человеком он не хочет.

Творческая натура Николая Баскова влияет и на его романтические порывы. Он может загореться симпатичной ему особой, увлечься ею – но так же мгновенно способен и остыть, теряя интерес к еще недавно привлекательной девушке. Певец, как многие представители богемы, постоянно ищет подпитку чувствами и эмоциями.

"Я как костер, если в него не подбрасывать дрова, то постепенно пыл начинает уходить", – признался артист.

Николай Басков рассказал, что для него самые интересные девушки – те, кого невозможно добиться сразу, нахрапом. Он предпочитает классическую мужскую "охоту", когда за дамой надо ухаживать, бороться и меняться в процессе этих ухаживаний. Красота женщины при этом на вторых ролях.

Певец признался, что встречал безумно очаровательных женщин, но лишенных загадки и трудного характера – и, не имея возможности преодолевать препятствия, быстро остывал.

Напомним, Николай Басков был женат на Светлане Шпигель, в браке появился сын Бронислав. После развода бывшая жена увезла мальчика за границу и не позволяла отцу ребенка с ним общаться.

Личная жизнь Баскова после развода расцвечена звездами: он заводил романы с Анастасией Волочковой, Викторией Лопыревой, Оксаной Федоровой и другими яркими красавицами, но ни одна из них не задержалась в его жизни надолго. В последние годы о личном Баскова вообще ничего не слышно, и на светские мероприятия он приходит один.

Ранее Николай Басков признался, чего не выносит в женщинах.

Источник: Youtube-канал "Арман Давлетьяров" ✓ Надежный источник
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