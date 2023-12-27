Лазарев публично поиздевался над "немощным" Басковым

Лазарев публично поиздевался над "немощным" Басковым
Николай Басков. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
Партнер по выступлением пошутил над не сумевшим подняться артистом

Сергей Лазарев и Николай Басков давно работают на совместных проектах. Шуточные перепалки между ними давно стали привычными. Вот и на шоу "Дуэты" Лазарев не удержался от подначки.

Великолепные артисты ведут два грандиозных вокальных шоу, подогревая интерес телезрителей и вызывая неизменные симпатии участников. От журнала Hello! они получили приз как лучший теледуэт года. При этом напарники постоянно перешучиваются, остроумно и блестяще поддевая друг друга. Зрители и участники встречают шутливые пикировки с улыбками и энтузиазмом.

Этой зимой на канале "Россия" идет третий сезон шоу "Дуэты", где Басков и Лазарев каждую неделю встречают артистов, до определенного времени поющих вслепую. Как и на любом шоу, особенно том, которое ведут эти двое юмористов, не обходится без веселых курьезов.

Так, на выпуске, где зеркальная стена разделяла Алексея Воробьева и Хабиба, после их выступления ведущие начали привычно вышучивать участников, а потом вчетвером, сев на корточки, спели песню "Ягода-малинка". Николай Басков пожаловался, что ему сложно сесть на пятки, на что остроумный Лазарев тут же отреагировал.

"Аккуратнее, там защемить может, он же не встанет", – подколол напарника певец.

Почему Басков испытывал трудности с позой "на корточках", в действительности неизвестно. Возможно, имеют место проблемы со здоровьем, а может, все проще и ведущий просто был одет в излишне тесный наряд.

Ранее мы рассказывали, что Николай Басков по-тихому закрыл свою киностудию, на которую возлагал большие планы.

Источник: Шоу "Дуэты" ✓ Надежный источник
По теме

Объявлено об эмиграции Ивлеевой из России после скандала

Раскрыто дальнейшее будущее в звезды

Близкий друг сделал заявление о возвращении Пугачевой в Россию

Гитарист Левшин поделился мнением на этот счет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей