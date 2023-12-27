Лазарев публично поиздевался над "немощным" Басковым

Партнер по выступлением пошутил над не сумевшим подняться артистом

Сергей Лазарев и Николай Басков давно работают на совместных проектах. Шуточные перепалки между ними давно стали привычными. Вот и на шоу "Дуэты" Лазарев не удержался от подначки.

Великолепные артисты ведут два грандиозных вокальных шоу, подогревая интерес телезрителей и вызывая неизменные симпатии участников. От журнала Hello! они получили приз как лучший теледуэт года. При этом напарники постоянно перешучиваются, остроумно и блестяще поддевая друг друга. Зрители и участники встречают шутливые пикировки с улыбками и энтузиазмом.

Этой зимой на канале "Россия" идет третий сезон шоу "Дуэты", где Басков и Лазарев каждую неделю встречают артистов, до определенного времени поющих вслепую. Как и на любом шоу, особенно том, которое ведут эти двое юмористов, не обходится без веселых курьезов.

Так, на выпуске, где зеркальная стена разделяла Алексея Воробьева и Хабиба, после их выступления ведущие начали привычно вышучивать участников, а потом вчетвером, сев на корточки, спели песню "Ягода-малинка". Николай Басков пожаловался, что ему сложно сесть на пятки, на что остроумный Лазарев тут же отреагировал.

"Аккуратнее, там защемить может, он же не встанет", – подколол напарника певец.



Почему Басков испытывал трудности с позой "на корточках", в действительности неизвестно. Возможно, имеют место проблемы со здоровьем, а может, все проще и ведущий просто был одет в излишне тесный наряд.

Ранее мы рассказывали, что Николай Басков по-тихому закрыл свою киностудию, на которую возлагал большие планы.

