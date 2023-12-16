Басков и Лазарев едва не подрались на съемках шоу

Инцидент произошел на глазах у публики

Сергей Лазарев и Николай Басков являются эффектным тандемом ведущих, которые умеют разбавить любую передачу дружескими шутками. Их взаимные подколы очень нравятся публике, поэтому артисты сейчас на ТВ буквально на расхват.

Например, они радуют народ на шоу "Дуэты", где регулярно отпускают забавные колкости в адрес друг друга. Но иногда их безобидные смешки превращаются в большие перепалки.

Во время недавней записи нового выпуска передачи Лазарев и Басков начали развлекать публику разговорами с Валерией и Александром Маршалом. Ведущие делали вокалистке массу комплиментов, восхищаясь ее внешним видом.

В какой-то момент Николай Басков решил приобнять Валерию и поинтересоваться у своего коллеги, хорошо ли они смотряться вместе. В ответ Лазарев заявил, что ей бы больше подошел другой мужчина, начав отпихивать "натурального блондина" сторону. В итоге они чуть не подрались на съемках шоу.

Ситуацию удалось уладить Баскову, который предложил не бороться за место рядом с артисткой, а встать всем вместе.

Ранее Басков развлекал публику и Лазарева рассказом о своих ночных приключениях.