Потрепанный Басков поведал Лазареву о своих ночных приключениях

Потрепанный Басков поведал Лазареву о своих ночных приключениях
Николай Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press globallookpress.com
На съемках очередной передачи "Ну-ка, все вместе" Сергей Лазарев устроил настоящий допрос Баскову

"Натуральный блондин" российской эстрады, кажется, потихоньку меняет профессию. Все чаще он выходит на сцену не как певец, а как телеведущий. Последним на сегодня его проектом стала популярная передача "Ну-ка, все вместе!". На одном из выпусков Николай Басков признался Сергею Лазареву, чем он занят по ночам.

Музыкальное шоу талантов предназначено для представителей самых разных профессий. Десять человек выходят на сцену в каждой программе, демонстрируя музыкальной "стене" то, в чем они сильны. Между ведущими и членами жюри периодически случаются шутливые перепалки.

На сей раз веселый диалог случился у Сергея Лазарева и Николая Баскова. "Натуральный блондин", по словам зрителей, здорово украшает шоу своими шуточками и искрометными фразами. Благодаря его юмору программа становится увлекательной и интересной.

"Поспал?" – поинтересовался Сергей. На отрицательный ответ поинтересовался, чем же был занят коллега ночью.

"Может, выступления пересматривал?" – не успокаивался Лазарев. И получил полный эмоций и фирменного обаяния Баскова рассказ о том, что, когда тот пересматривает свои выступления, то потом не выходит из дома, потому что плачет и заказывает доставку цветов.

Правда, Басков не выдержал пафоса и добавил, что так было на карантине, зато драматически и с накалом отыграл диалог с курьером, которого он "честно" расспрашивал, от кого цветы.

Ранее мы писали, что Николай Басков сцепился на съемках "Ну-ка, все вместе" с Надеждой Бабкиной, не сойдясь в оценке двух номеров программы.

Источник: Телеграм-канал "Неопра, Блин" ✓ Надежный источник
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