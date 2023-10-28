Лужа на сцене: с Лазаревым произошел конфуз

Лужа на сцене: с Лазаревым произошел конфуз
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Видео произошедшего распространили в Сети

В начале октября Сергей Лазарев дал большой сольный концерт в Москве. Посмотреть на артиста пришли тысячи поклонников, которые испытывают к нему неподдельную любовь, как и к его творчеству. Среди гостей события оказались и его близкие друзья, которые пришли поздравить звезду таким важными мероприятием.

К примеру, в Сети появилось видео, как неожиданно на сцену к Лазареву вышли Филипп Киркоров и Николай Басков. Они подарили певцу огромные букеты цветов и сказали артисту несколько приятных слов.

Басков высупил первым. Он назвал Сергея невероятно талантливым исполнителем, который благодаря своему упорному труду оказался достоен выступать в таком большом зале. А также отметил, что его любят и уважают по всей стране.

Однако неожиданно натуральный блондин замолчал и внимательно посмотрел на коллегу. Басков стал замечать как под Лазаревым постепенно образуется большая лужа прямо на сцене из-за протекшего букета с цветами – скрыть этот конфуз было невозможно.

"Ты немножно льешь... Филипп специально принес, чтобы певец сейчас облился весь, и дальше концерт не прошел как надо", – заявил Николай.

В этот момент Киркоров принялся срочно помогать другу ликвидировать последствия, но ничего сделать особо не удалось. После ухода друзей Лазарев предупредил свою подтанцовку, чтобы она были крайне аккуратны и не навредили себе из-за образовавшейся лужи.

Ранее стало известно, что Лазарев закатил скандал в ресторане.

Источник: YouTube
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