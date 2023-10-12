Вскрылся грандиозный обман Баскова с покупкой квартиры

Вскрылся грандиозный обман Баскова с покупкой квартиры
Николай Басков. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Артиста обвинили во лжи

"Натуральный блондин" Николай Басков  внимательно следит за своей репутацией и вызывает бесконечное уважение у многомиллионной армии фанатов. Каким же было удивление публики, когда выяснилось, что артист – лжец. По крайней мере, с соответствующими обвинениями выступил коллега знаменитости по звездному цеху, певец и видеоблогер Хабиб.

Молодой исполнитель рассказал, что некоторое время назад Николай Басков дал ему обещание сделать очень дорогой презент в виде квартиры. По меньшей мере, Басков взялся помочь с покупкой жилых метров. Прошло время, а слова артиста так и не обратились в дело. Такой поступок знаменитости очень расстроил исполнителя хита "Ягоды малинки".

"Обманул, получается, с квартирой… Пообещал помочь с покупкой или подарить, а не помогает и не дарит", – пожаловался обманутый гражданин.

Журналисты задали молодому исполнителю резонный вопрос. Хит Хабиба звучит из каждого утюга, и складывается впечатление, что у знаменитости вряд ли могут быть проблемы с деньгами. Однако, как оказалось, на хорошую квартиру в Москве певец пока не заработал, так что всерьез рассчитывал на помощь старшего товарища.

К слову, ранее Басков впал в ступор из-за секрета Газманова.

Источник: Шоу "Поехали" на "Авторадио" ✓ Надежный источник
По теме

"Залужный бессилен": что известно о положении ВСУ под Донецком

Украинский генштаб не в силах изменить ситуацию

Зеленский раскрыл планы на побег из Украины

Глава высказался о будущем украинского конфликта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей