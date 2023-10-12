Вскрылся грандиозный обман Баскова с покупкой квартиры

Артиста обвинили во лжи

"Натуральный блондин" Николай Басков внимательно следит за своей репутацией и вызывает бесконечное уважение у многомиллионной армии фанатов. Каким же было удивление публики, когда выяснилось, что артист – лжец. По крайней мере, с соответствующими обвинениями выступил коллега знаменитости по звездному цеху, певец и видеоблогер Хабиб.



Молодой исполнитель рассказал, что некоторое время назад Николай Басков дал ему обещание сделать очень дорогой презент в виде квартиры. По меньшей мере, Басков взялся помочь с покупкой жилых метров. Прошло время, а слова артиста так и не обратились в дело. Такой поступок знаменитости очень расстроил исполнителя хита "Ягоды малинки".

"Обманул, получается, с квартирой… Пообещал помочь с покупкой или подарить, а не помогает и не дарит", – пожаловался обманутый гражданин.

Журналисты задали молодому исполнителю резонный вопрос. Хит Хабиба звучит из каждого утюга, и складывается впечатление, что у знаменитости вряд ли могут быть проблемы с деньгами. Однако, как оказалось, на хорошую квартиру в Москве певец пока не заработал, так что всерьез рассчитывал на помощь старшего товарища.



К слову, ранее Басков впал в ступор из-за секрета Газманова.

