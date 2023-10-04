Басков впал в ступор из-за секрета Газманова

Певец оконфузился во время беседы

Народный артист России Николай Басков после начала специальной военной операции был лишен аналогичного почетного звания на Украине за свою патриотическую позицию, когда однозначно поддержал решение главы государства. Впрочем, ему и в нашей стране хорошо живется.

Николай Басков является одним из самых востребованных музыкантов на отечественной эстраде, причем после дуэта с тиктокером Даней Милохиным он значительно омолодил свою аудиторию. За жизнью и творчеством певца активно следят миллионы россиян.

Недавно они были шокированы публичным конфузом своего кумира. Николай Басков впал в ступор из-за секрета Родиона Газманова. Наследник знаменитого певца выложил в своих социальных сетях фрагмент беседы с "натуральным блондином".

Последний, как оказалось, плохо знаком с творчеством сына Олега Газманова, поэтому, как говорят в народе, затупил во время дискуссии. Николай Басков не знал, что в хите "Люси" речь идет про девушку.

"Мне кажется, Коля слегка опешил, узнав, что "Люси" была изначально написана про девушку", – объяснил подписчикам Родион Газманов.

Кстати, Николай Басков занял третье место в рейтинге лидеров российской эстрады за 2023 год. В опросе ВЦИОМ его поддержали десять процентов респондентов.

