SHAMAN поставил на место престарелого Газманова

SHAMAN поставил на место престарелого Газманова
SHAMAN. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ярослав Дронов добился своего

За последние полтора года на отечественной эстраде как никогда возросла популярность артистов, творчество которых связано с патриотической тематикой. На волне объединения граждан вокруг главы государства в условиях СВО феноменальных успехов добился певец и композитор SHAMAN.

Параллельно с ростом запроса на патриотизм у граждан России рос и запрос на новые лица. Понятно, что 72-летний Олег Газманов, каким бы он не был профессионалом, уже не может удовлетворить потребности молодого зрителя.

Поэтому 31-летний SHAMAN в прямом смысле поставил престарелого коллегу на место. Ярослав Дронов обошел Олега Газманова в рейтинге лидеров российской эстрады за текущий год и занял перовое место.

Согласно данным ВЦИОМ, за автора хита "Я русский" проголосовали треть россиян, что в три раза больше, чем набрал Олег Газманов. Бронзу участники опроса отдали Николаю Баскову, набравшему десять процентов голосов.

Примечательно, что большинство звезд, названных россиянами, в том числе, Сергей Лазарев и Григорий Лепс, занявшие четвертое и пятое место с результатами восемь и семь процентов, соответственно, принимали участие в съемках клипа на песню "Встанем", которую написал SHAMAN.

Ранее поклонник побил SHAMANа на концерте. Ярославу Дронову даже пришлось признать поражение.

Источник: ВЦИОМ ✓ Надежный источник
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