На какие хитрости пошел SHAMAN ради популярности

Секрет успеха певца раскрыла Диана Анкудинова

За минувшие полтора года певец и композитор SHAMAN стал одним из самых востребованных и дорогостоящих звезд отечественной эстрады. Широкая публика полюбила его не только за сильные вокальные данные, но и за твердую патриотическую позицию.

Однако, как оказалось, SHAMAN пошел на ряд хитростей, чтобы стать популярном исполнителем. Подноготную артиста раскрыла его коллега по сцене Диана Анкудинова. Начинающая звезда дала интервью скандальной журналистке Ксении Собчак, которая и так относится к Ярославу Дронову не лучшим образом.

Диана Анкудинова, как и SHAMAN, первые шаги к успеху совершила на популярных российских музыкальных проектах. У нее тоже есть патриотические песни, однако певица сегодня не может конкурировать с более опытным коллегой.

По словам артистки, SHAMAN заработал популярность, потому что его хиты очень похожи на другие музыкальные произведения. Ксения Собчак прямо спросила про плагиат. Однако ее собеседница ушла от ответа.

"Это работает, потому что он парень. Женщина – очень падкий зритель", – добавила Диана Анкудинова.

Кстати, ранее SHAMAN поставил на место упрекнувшую его Ксению Собчак.