SHAMAN заявил о полном отчаянии на фоне скандала

Артист поделился наболевшим

Российский певец SHAMAN дал расширенное интервью, в котором поделился подробностями из личной жизни и карьеры, поездках в зону СВО, а также непростом детстве. По словам артиста, у него были периоды полного отчаяния. Откровения певца вызвали особенный интерес у публики на фоне недавнего скандала с обмороком на сцене. Все только и судачат о резонансном инциденте.



Исполнитель хитов "Встанем" и "Я русский" родом из города Новомосковска Тульской области, там он проработал много лет перед тем, как приехать в Москву и начать карьеру. По профессии он хоровой дирижер, знаком с народными традициями России и фольклором.

После учебы в колледже SHAMAN поступил в Академию им. Гнесиных и переехал в Москву, стал участвовать во многих проектах и брался за любую возможность заработать. Когда артисту было 30 лет, вышла его первая патриотическая песня "Встанем", которая наделала немало шума. Именно после этой песни началось его восхождение на звездный олимп.

SHAMAN признался, что чувствует себя счастливым, так как есть самореализация. Это осознание пришло к нему сразу после того, как карьера пошла в гору. Певец признался, что жена Елена во многом помогает ему и всегда становится для него поддержкой и опорой.

"Она ждала, терпела и верила целых пять лет, пока у меня что-то получится... Бывали моменты отчаяния, слезы", – рассказал SHAMAN.

Ранее "Утро.ру" писало, что во время выступления в Санкт-Петербурге SHAMAN пригласил на сцену поклонницу и станцевал вместе с ней. Девушка от переполнения эмоций упала в обморок.