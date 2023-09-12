SHAMAN перестал выходить на связь после обморока на концерте

SHAMAN перестал выходить на связь после обморока на концерте
SHAMAN. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
О певце ничего не слышно в социальных сетях.

На сегодняшний день Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, смело можно назвать одним из самых востребованных и популярных артистов страны. Исполнитель патриотических песен получил громкую славу около полутора лет назад, но за это время успел покорить миллионы сердец.

Армия поклонников Дронова разрослась с немыслимой скоростью. Сейчас желающих попасть на выступления певца в десятки, а то и в сотни раз больше, чем мест в зале. Не секрет, что мероприятия такого масштаба дарят большое количество энергии, но редко обходятся без неприятных инцидентов. На днях одна из таких ситуаций произошла и во время концерта артиста.

Неприятностью обернулось последнее выступление певца на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге. Во время исполнения одного из своих хитов SHAMAN пригласил на сцену поклонницу и станцевал вместе с ней. Однако в какой-то момент слушательница упала в обморок

К счастью, инцидент закончился благополучно. Девушку отнесли за кулисы и оказали необходимую помощь. В тот же день Дронов вышел на связь с публикой и заверил, что со слушательницей все в порядке. Оказалось, она потеряла сознание от переизбытка эмоций, но не пострадала. Затем на странице артиста появилось голосовое сообщение, в котором он поблагодарил поклонников. Но после этого певец вдруг пропал из социальных сетей.

Некоторым показалось странным, что исполнитель вдруг перестал выходить на связь. Отмечается, что от него нет вестей в Сети уже больше суток. Впрочем, беспокоиться пока не о чем. Возможно, артист устал после концерта и решил взять небольшую паузу.

Ранее "Утро.ру" писали о том, что патриот SHAMAN побил Газманова.

Источник: Муз-ТВ ✓ Надежный источник
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