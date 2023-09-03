Без объяснения причин: Панайотов внезапно сорвал свой концерт в Челябинске

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39-летний Александр Панайотов отменил собственные выступление в Челябинске – в городских кассах сообщили, что певец принял решение по собственной инициативе. Однако 8 сентября артист споет на ВДНХ – поклонникам обещали фееричное шоу.
Что стало причиной отмены выступления в Челябинске, не сообщается. Артист внезапно передумал – а до этого собирался петь в Конгресс-холе челябинского ЦМТ.
К слову, история с концертом Панайотова в Челябинске повторилась – артист собирался спеть в конце апреля в ТРЦ Taganay, однако позднее решил отменить мероприятия. А менеджер, пытавшийся тщетно узнать у Александра причину отмены, не добилась никакого ответа.
А ранее сообщалось о серьезном заболевании у 39-летнего ставленника Ларисы Долиной – певцу в его молодые году трудно стоять с прямой спиной.
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