Без объяснения причин: Панайотов внезапно сорвал свой концерт в Челябинске

Артист отказался рассказывать о произошедшем

39-летний Александр Панайотов отменил собственные выступление в Челябинске – в городских кассах сообщили, что певец принял решение по собственной инициативе. Однако 8 сентября артист споет на ВДНХ – поклонникам обещали фееричное шоу.

Что стало причиной отмены выступления в Челябинске, не сообщается. Артист внезапно передумал – а до этого собирался петь в Конгресс-холе челябинского ЦМТ.

К слову, история с концертом Панайотова в Челябинске повторилась – артист собирался спеть в конце апреля в ТРЦ Taganay, однако позднее решил отменить мероприятия. А менеджер, пытавшийся тщетно узнать у Александра причину отмены, не добилась никакого ответа.

А ранее сообщалось о серьезном заболевании у 39-летнего ставленника Ларисы Долиной – певцу в его молодые году трудно стоять с прямой спиной.