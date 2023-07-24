Ни нагнуться, ни разогнуться: серьезно больного Панайотова одевает жена

Ни нагнуться, ни разогнуться: серьезно больного Панайотова одевает жена
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
39-летний певец откровенно о своем недуге

Александру Панайотову нет еще и 40 лет. Но он уже столкнулся с серьезной болезнью, характерной для людей зрелого возраста. Подробностями он поделился в эксклюзивном интервью с "Утро.ру".

"У меня очень болит спина, трудно долго стоять прямо, – рассказал Панайотов. – Всему виной – появившаяся протрузия".

Протрузия межпозвоночного диска – это серьезный и болезненный патологический процесс в позвоночнике, при котором межпозвонковый диск выбухает в позвоночный канал без разрыва фиброзного кольца, возникающего при грыже. Чаще всего локализуется в поясничном отделе.

"Уже две недели не могу вылечить боль в пояснице, – охает певец. – Не могу ни нагнуться, ни разогнуться. Слава Богу, у меня теща – заведующая отделением Боткинской больницы, поэтому хожу туда на процедуры – мне делают блокаду (процедура по снятию мышечных спазмов, выполняется путем разовой инъекции обезболивающих препаратов в нервные сплетения – Прим. ред.), уколы, капельницы, я сходил на МРТ".

Фото: Феликс Грозданов

Но толком полечиться у музыканта времени нет – лето очень насыщенное. "Я с марта в гастрольном туре, все время в дороге. В итоге сейчас носки мне пока надевает жена – сам не могу пока нагнуться", – охает от боли Панайотов.

Фото: Феликс Грозданов

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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