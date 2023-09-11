Патриот SHAMAN побил Газманова: зрители выдали подробности

Молодой артист одержал громкую победу

Резкий карьерный взлет Ярослава Дронова не может оставить никого равнодушным. Певец собирает огромные концертные залы, хотя приобрел всероссийскую популярность только в прошлом году. Недавно он дал выступление в Санкт-Петербурге, во время которого произошел один неожиданный инцидент.

Артист вывел на сцену фанатку, зажал в объятиях и стал исполнять романтическую песню. На девушку это произвело неизгладимое впечатление – если поначалу она сдерживала себя, то в какой-то момент попросту рухнула в обморок. Спасать ее пришлось стоящей поблизости охране.

Зрителей, которые бывали на концертах SHAMAN, это нисколько не удивило. Они признаются, что во время выступлений певца стоит непередаваемая атмосфера единения народа. Это производит впечатление даже на суровых мужчин, которые рыдают, когда Дронов исполняет свои песни.

По словам очевидцев, SHAMAN проживает каждую композицию. И он не просто исполнитель патриотичных песен – в его творчестве заложено более глубокое значение, и этим он точно побил Газманова.

"Газманов и прочие мэтры патриотических композиций – это прошлый век. Людям нужна новая энергия, и SHAMAN дает ее им", – признаются поклонники.

Они считают, что артист навсегда вписал себя в историю российского шоу-бизнеса, поскольку смог проникнуть в сердца людей.