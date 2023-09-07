Не сработались: стало известно о связи SHAMAN и Пригожина

Между мужчинами были противоречия

Популярный российский певец и композитор SHAMAN, который пользуется поддержкой не только миллионов граждан, ценящих его за невероятные вокальные данные и крепкую патриотическую позицию, но и более опытных коллег по цеху, в свое время не сработался с продюсером Иосифом Пригожиным.

Почему творческие пути двух значимых фигур отечественного шоу-бизнеса разошлись, рассказал сам муж певицы Валерии. Продюсер выразил опасение, что SHAMAN мог его, выражаясь народным языком, просто кинуть.

Комментируя невероятный успех Ярослава Дронова, Иосиф Пригожин напомнил, что в свое время певица Валерия тоже была очень популярна. По его словам, в течение десяти лет билеты на концерты артистки раскупались моментально.

Во время интервью на ютуб-канале "Влобушкинъ" у продюсера уточнили, почему он не стал работать с SHAMAN. Муж певицы Валерии ответил, что в процессе общения они они не смогли прийти ни к каким результатам.

"Я уверен, что, возможно, мы бы и не сработались", – заключил Иосиф Пригожин.

Продюсер также добавил, что у него, исходя из личного опыта, существует страх, мол начинающий артист может стать звездой и кинуть тех, с кем начинал карьеру.

Ранее SHAMAN попал под внимание актера Максима Виторгана. Противник СВО нелестно высказался о певце с патриотическими взглядами.