SHAMAN пожаловался на проблемы в семье

SHAMAN пожаловался на проблемы в семье
SHAMAN. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Артист раскрыл публике правду

Один из самых востребованных российских музыкантов Ярослав Дронов, несмотря на невероятную популярность, ведет довольно скрытный образ жизни. SHAMAN, в отличии от многих других звезд, предпочитает не светить свою семью и редко когда рассказывает поклонникам о личной жизни.

Однако чем рейтинги певца становятся выше, тем больше семейных проблем у него прибавляется. Артист раскрыл правду в эфире программы "Жизнь и судьба" на телеканале "Россия 1".

В интервью Борису Корчевникову музыкант, известный своими патриотически взглядами, признался, что ему редко удается проводить время с дочкой Варварой. Проблемы в семье возникли из-за плотного гастрольного графика артиста.

"У меня постоянно перелеты, я себя-то редко вижу!" – заявил SHAMAN.

Дочери певца уже девять лет. SHAMAN стал отцом в 23 года. На данный момент его наследница проживает с матерью, преподавательницей музыки Мариной Рощупкиной. Супруги официально разведены.

Также автор хитов "Я русский" и "Встанем" признался, что шел к успеху десятилетиями. Напомним, впервые на большом экране Ярослав Дронов появился в 2013 году. Он стал финалистом проекта "Фактор А", а уже через год дошел до заключительного этапа шоу "Голос".

SHAMAN сегодня ездит с гастролями по всей России. Певец уже посещал новые регионы и принял решение вновь поехать на Добасс.

Источник: Смотрим ✓ Надежный источник
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