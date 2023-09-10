На концерте SHAMAN поклонница рухнула в обморок - видео

Дама не смогла сдержать таких эмоций

Любимец миллионов SHAMAN выступил в Петербурге с оглушительным концертом – энергетика была настолько бешеной, что кое-кто не смог совладать со своими чувствами.

У исполнителя действует на концерте одна традиция: Ярослав приглашает на сцену девушку на танец, с которой танцует во время исполнения песни. Петербургский концерт не стал исключением. Певец выбрал одну прелестницу, которая вышла на сцену и принялась зажигать с кумиром. Однако затем упала в обморок.

В тот момент играла песня "Мед". Поклонница рухнула в обморок, а охрана вынесла бесчувственную даму на руках. В скором времени поклонница пришла в себя и заверила, что с ней все в порядке.

На вопрос о своем состоянии дама заявила, что все хорошо – просто потеряла сознание от переизбытка чувств, передает "Пятый канал".

На выложенном ролике певец в своем фирменном кожаном плаще склоняется над рухнувшей в обморок дамой вместе с охраной – а позднее говорит в микрофон аудитории, что все в полном порядке.

А ранее бывший супруг Ксении Собчак Максим Виторган предположил, что SHAMAN увел у Стаса Михайлова его аудиторию.