На концерте SHAMAN поклонница рухнула в обморок - видео

На концерте SHAMAN поклонница рухнула в обморок - видео
SHAMAN. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Дама не смогла сдержать таких эмоций

Любимец миллионов SHAMAN выступил в Петербурге с оглушительным концертом – энергетика была настолько бешеной, что кое-кто не смог совладать со своими чувствами. 

У исполнителя действует на концерте одна традиция: Ярослав приглашает на сцену девушку на танец, с которой танцует во время исполнения песни. Петербургский концерт не стал исключением. Певец выбрал одну прелестницу, которая вышла на сцену и принялась зажигать с кумиром. Однако затем упала в обморок.

В тот момент играла песня "Мед". Поклонница рухнула в обморок, а охрана вынесла бесчувственную даму на руках. В скором времени поклонница пришла в себя и заверила, что с ней все в порядке.

На вопрос о своем состоянии дама заявила, что все хорошо – просто потеряла сознание от переизбытка чувств, передает "Пятый канал".

На выложенном ролике певец в своем фирменном кожаном плаще склоняется над рухнувшей в обморок дамой вместе с охраной – а позднее говорит в микрофон аудитории, что все в полном порядке.

А ранее бывший супруг Ксении Собчак Максим Виторган предположил, что SHAMAN увел у Стаса Михайлова его аудиторию.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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