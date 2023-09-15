Шнуров готов судиться с организаторами после отмены концерта

И требует вернуть зрителям все деньги за билеты

Лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров отреагировал на отмену концерта своего бэнда – те собирались отыграть 16 сентября в "Лужниках". Сам Сергей обвиняет во всем организатора, который ссылается на некие причины, оказавшиеся выше его сил.

Шнур уже сообщил, что обратился в суд, чтобы вытрясти с организатора средства – они пойдут на компенсацию всех средств для зрителей, потратившихся на билеты.

"Ленинград" со Шнуровым принесли извинения фанатам за отмену мероприятия, возложив ответственность за инцидент на организатора.

Организатор, однако, ранее указывал, что все зрители могут вернуть билеты до конца ноября, о чем писал телеканал "360".