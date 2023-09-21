SHAMAN поставил на место упрекнувшую его Собчак

Певец рассказал о своих концертах

Популярный российский певец и композитор Ярослав Дронов в последнее пользуется нездоровым вниманием со стороны скандальной журналистки Ксении Собчак. Во время одного из многочисленных интервью SHAMAN даже сыронизировал, мол блогерша неровно дышит к нему.

Еще совсем недавно вся страна обсуждала перепалку звезд, связанную с микрофоном в кармане артиста. Таким образом Ксения Собчак пыталась задеть мужское достоинство автора хитов "Я русский" и "Встанем".

SHAMAN не поддался на провокацию, однако телеведущая не оставляет попыток накопать грязи против певца. К примеру, перед концертом Ярослава Дронова на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге Ксения Собчак выступила с очередным упреком.

Звезда телепроекта "Дом-2" разоблачила "аншлаг" на выступлении исполнителя, заявив, что порядка 20 тысяч билетов были выкуплены и бесплатно розданы муниципалитетами Северной столицы.

SHAMAN поставил на место журналистку, объяснив, как продаются билеты на его шоу. По словам звезды, 21 ноября состоится уже седьмое выступление в Санкт-Петербурге. Артист подчеркнул, что билеты раскупались мгновенно, поэтому организаторам приходилось ставить дополнительные концерты.

"Питер вообще всегда радует приемом", – заявил SHAMAN.

Ранее бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган нелестно высказался о Ярославе Дронове.