Собчак подняли на смех: оказалась никому не нужна за границей

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Телеведущая Ксения Собчак высказалась об уехавших из России гражданах. Она сказала, что довольно редко они чувствуют себя востребованными за рубежом. Политолог Аксинья Гурьянова считает, что в действительности знаменитость говорит о том, как она оказалась никому не нужна за границей.
Эксперт подняла Ксению Собчак на смех, указав, что ее талант интервьюера – это работа большой команды, которая контролирует все от и до. Таких звезд на Западе предостаточно, поэтому российская журналистка не выдержала бы с ними конкуренции.
Гурьянова считает, что сейчас выпуски Собчак интересны только тем, кто покинул Россию. Она уверяет, что ведущая потеряла былую популярность, поэтому и снимает всякую грязь и отбросы общества.
"Все это ради того, чтобы Ксения почувствовала себя востребованной. Но, пока что это у нее не получается и она, по Фрейду, говоря о других за границей, говорит о себе самой", – выпалила эксперт.
Она напомнила, что на глазах Собчак свою славу потеряли многие российские звезды, и теперь журналистка боится оказаться в числе сбитых летчиков.
Ранее Ксения Собчак устроила перепалку с Ксенией Бородиной. Бывшие коллеги поспорили из-за своих нарядов.
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