Собчак подняли на смех: оказалась никому не нужна за границей

Собчак подняли на смех: оказалась никому не нужна за границей
Фото: кадр "Осторожно, Собчак!"
Звезда изо всех сил старается остаться на плаву

Телеведущая Ксения Собчак высказалась об уехавших из России гражданах. Она сказала, что довольно редко они чувствуют себя востребованными за рубежом. Политолог Аксинья Гурьянова считает, что в действительности знаменитость говорит о том, как она оказалась никому не нужна за границей.

Эксперт подняла Ксению Собчак на смех, указав, что ее талант интервьюера – это работа большой команды, которая контролирует все от и до. Таких звезд на Западе предостаточно, поэтому российская журналистка не выдержала бы с ними конкуренции.

Гурьянова считает, что сейчас выпуски Собчак интересны только тем, кто покинул Россию. Она уверяет, что ведущая потеряла былую популярность, поэтому и снимает всякую грязь и отбросы общества. 

"Все это ради того, чтобы Ксения почувствовала себя востребованной. Но, пока что это у нее не получается и она, по Фрейду, говоря о других за границей, говорит о себе самой", – выпалила эксперт.

Она напомнила, что на глазах Собчак свою славу потеряли многие российские звезды, и теперь журналистка боится оказаться в числе сбитых летчиков.

Ранее Ксения Собчак устроила перепалку с Ксенией Бородиной. Бывшие коллеги поспорили из-за своих нарядов.

Источник: ОСН ✓ Надежный источник
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