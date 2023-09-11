"Мы обречены": Собчак сделала публичное заявление о разводе

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Знаменитая российская телеведущая Ксения Собчак всегда привлекала к своей персоне повышенное внимание прессы и простых обывателей. Блондинка живет очень яркой жизнью, за которой следят миллионы россиян. Громкое заявление Ксении о разводе вызвало большой интерес у публики.
Пикантность ситуации добавил тот факт, что на протяжении нескольких месяцев в прессе активно ходят слухи о том, что в паре телеведущей с известным театральным режиссером Константином Богомоловым не все так хорошо. Очень часто в информационном пространстве появляются новости о том, что семейство находится на грани развода.
Впрочем, Ксения и Константин никак не реагируют на неприятные слухи. Напротив, звезды продолжают демонстрировать в социальных сетях семейную идиллию.
Более того, "блондинку в шоколаде" очень расстраивает, когда рушатся казавшиеся крепкими семейные союзы. Ксения бурно отреагировала на известия о разводе футболиста Вячеслава Малафеева и его жены Екатерины. Масло в огонь добавили новости о том, что популярный юморист Тимур Родригес также решил расстаться со своей супругой спустя 16 лет брака.
"Сразу два громких развода. Так Малафеевы еще и вечеринку закатили, -написала Ксения в соцсетях.
"Мы обречены... Так что вот мотивация на начало недели -
улыбаемся и шагаем вперед", – добавила звезда, переключившись на тему моды.
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