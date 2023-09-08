Перемотанная веревками Собчак показала лишнее – горячее фото

Блондинка решилась на эксперимент

В последнее время российская телеведущая Ксения Собчак много экспериментирует с внешностью и стилем. За это на нее сыпется критика, но она не отчаивается и даже пытается давать отпор. Недавно на фоне этого у блондинки случился скандал с бывшей коллегой по "Дому-2" Ксенией Бородиной, которая раскритиковала ее внешний вид. Брюнетка заявила, что Собчак понесло куда-то не в ту сторону, раз она стала так одеваться. Речь шла о дерзком образе журналистки – черном топе с разрезами и драных джинсах.

Тем не менее, Ксения Анатольевна продолжает удивлять и шокировать публику. На днях в Сети появилось ее свежее фото, на котором она предстала в весьма неординарном модном платье. Весь наряд состоял из веревок и напоминал вязаное методом макраме полотно, обернутое вокруг ее тела. При этом из-под нижней части платья были видны ее обнаженные бедра и нижнее белье.

Ранее Ксения Собчак показалась народу в элегантном коричневом платье с открытым плечом и вырезом под грудью. На шее блондинки красовалось изысканное колье. Поклонники не оценили модный эксперимент ведущей. Многие отметили, что звезда перестала держать себя в форме и совсем запустила фигуру. Стоит отметить, что в последнее время Ксения Собчак действительно набрала в весе.