Перемотанная веревками Собчак показала лишнее – горячее фото

Перемотанная веревками Собчак показала лишнее – горячее фото
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Блондинка решилась на эксперимент

В последнее время российская телеведущая Ксения Собчак много экспериментирует с внешностью и стилем. За это на нее сыпется критика, но она не отчаивается и даже пытается давать отпор. Недавно на фоне этого у блондинки случился скандал с бывшей коллегой по "Дому-2" Ксенией Бородиной, которая раскритиковала ее внешний вид. Брюнетка заявила, что Собчак понесло куда-то не в ту сторону, раз она стала так одеваться. Речь шла о дерзком образе журналистки – черном топе с разрезами и драных джинсах. 

Тем не менее, Ксения Анатольевна продолжает удивлять и шокировать публику. На днях в Сети появилось ее свежее фото, на котором она предстала в весьма неординарном модном платье. Весь наряд состоял из веревок и напоминал вязаное методом макраме полотно, обернутое вокруг ее тела. При этом из-под нижней части платья были видны ее обнаженные бедра и нижнее белье. 

Ранее Ксения Собчак показалась народу в элегантном коричневом платье с открытым плечом и вырезом под грудью. На шее блондинки красовалось изысканное колье.  Поклонники не оценили модный эксперимент ведущей. Многие отметили, что звезда перестала держать себя в форме и совсем запустила фигуру. Стоит отметить, что в последнее время Ксения Собчак действительно набрала в весе.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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