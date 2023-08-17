Абсолютно голая Самбурская показала округлые ягодицы – откровенное фото

Звезда похвасталась роскошным телом на новом фото

Как известно, Настасья Самбурская тщательно следит за свои внешним видом и фигурой. Очевидно, труды не проходят напрасно, ведь в свои 36 лет знаменитость выглядит потрясающе. Многочисленные поклонники не перестают актрисе об этой напоминать, а она не забывает радовать их новыми снимками, демонстрируя прогресс.

Сейчас Настасья смело может позволить себе появиться на публике даже в самом откровенном наряде. Однако одними только выходами в свет звезда не ограничивается. В социальных сетях актрису можно увидеть в смелых образах еще чаще. Периодически знаменитость появляется на фото с оголенными частями тела. А на одном последних снимков Самбурская предстала перед фанатами и вовсе обнаженной.

В новой посте артистка пожаловалась, что снятая под ее руководством картина "Тереза" не получила прокатное удостоверение одного из кинофестивалей. Крик души звезда брюнетка сопроводила завораживающими кадрами к фильму. На одном из снимков Самбурская появилась абсолютно голой.

Знаменитость позировала перед камерой спиной и показала округлые ягодицы. На волосах актрисы сияла сетка со стразами, а голову украшала необычная конструкция в виде нимба с перьями. Кадр получился настолько завораживающим, что невозможно оторвать глаз.

Ранее "Утро.ру" писало, что появление Самбурской без нижнего белья произвело фурор. На странице звезды появились кадры с новой фотосессии, на которых она появилась в черном открытом платье с вырезами.