Абсолютно голая Самбурская показала округлые ягодицы – откровенное фото

Абсолютно голая Самбурская показала округлые ягодицы – откровенное фото
Настасья Самбурская. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Звезда похвасталась роскошным телом на новом фото

Как известно, Настасья Самбурская тщательно следит за свои внешним видом и фигурой. Очевидно, труды не проходят напрасно, ведь в свои 36 лет знаменитость выглядит потрясающе. Многочисленные поклонники не перестают актрисе об этой напоминать, а она не забывает радовать их новыми снимками, демонстрируя прогресс.

Сейчас Настасья смело может позволить себе появиться на публике даже в самом откровенном наряде. Однако одними только выходами в свет звезда не ограничивается. В социальных сетях актрису можно увидеть в смелых образах еще чаще. Периодически знаменитость появляется на фото с оголенными частями тела. А на одном последних снимков Самбурская предстала перед фанатами и вовсе обнаженной.

В новой посте артистка пожаловалась, что снятая под ее руководством картина "Тереза" не получила прокатное удостоверение одного из кинофестивалей. Крик души звезда брюнетка сопроводила завораживающими кадрами к фильму. На одном из снимков Самбурская появилась абсолютно голой.

Знаменитость позировала перед камерой спиной и показала округлые ягодицы. На волосах актрисы сияла сетка со стразами, а голову украшала необычная конструкция в виде нимба с перьями. Кадр получился настолько завораживающим, что невозможно оторвать глаз. 

Фото: соцсети

Ранее "Утро.ру" писало, что появление Самбурской без нижнего белья произвело фурор. На странице звезды появились кадры с новой фотосессии, на которых она появилась в черном открытом платье с вырезами.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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