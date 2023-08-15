Появление Самбурской без нижнего белья произвело фурор

Появление Самбурской без нижнего белья произвело фурор
Фото: Petrov Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Знаменитость восхищает своей красотой

Настасья Самбурская некоторое время назад серьезно занялась фигурой. Знаменитость исключила из своего рациона все, что могло неблагоприятно повлиять на ее внешность и начала регулярно заниматься спортом. Такой подход принес свои плоды, и теперь артистка регулярно хвастается результатами в своих соцсетях.

Недавно на странице Самбурской появились кадры с новой фотосессии, на которых она появилась без нижнего белья в черном открытом платье с вырезами. Снимки произвели на публику настоящий фурор. На актрисе был также надет парик с длинными рыжими волосами, а пышный бюст подчеркивало откровенное декольте.

"Кто тут грустную женщину оставил без присмотра?", – подписала она пуликацию.

Фото: соцсети

В комментариях люди остались в восторге от внешнего вида Настасьи. Они сделали ей массу комплиментов и отметили, что такой образ ей очень к лицу.

"С каждым разом все красивее и красивее становитесь. Любовью так и прет к себе", "Вам к лицу этот цвет волос, просто огонь", "Прям идеальна", – пишут люди под ее снимками.

Ранее "Утро.ру" сообщало о том, как Настасья Самбурская порезвилась в лифте и оставила мужчин в восторге. 

Источник: Утро.ру
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