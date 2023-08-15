Появление Самбурской без нижнего белья произвело фурор

Знаменитость восхищает своей красотой

Настасья Самбурская некоторое время назад серьезно занялась фигурой. Знаменитость исключила из своего рациона все, что могло неблагоприятно повлиять на ее внешность и начала регулярно заниматься спортом. Такой подход принес свои плоды, и теперь артистка регулярно хвастается результатами в своих соцсетях.

Недавно на странице Самбурской появились кадры с новой фотосессии, на которых она появилась без нижнего белья в черном открытом платье с вырезами. Снимки произвели на публику настоящий фурор. На актрисе был также надет парик с длинными рыжими волосами, а пышный бюст подчеркивало откровенное декольте.

"Кто тут грустную женщину оставил без присмотра?", – подписала она пуликацию.

В комментариях люди остались в восторге от внешнего вида Настасьи. Они сделали ей массу комплиментов и отметили, что такой образ ей очень к лицу.

"С каждым разом все красивее и красивее становитесь. Любовью так и прет к себе", "Вам к лицу этот цвет волос, просто огонь", "Прям идеальна", – пишут люди под ее снимками.

Ранее "Утро.ру" сообщало о том, как Настасья Самбурская порезвилась в лифте и оставила мужчин в восторге.