Роскошная Самбурская без белья порезвилась в лифте – мужчины в восторге

Роскошная Самбурская без белья порезвилась в лифте – мужчины в восторге
Анастасия Самбурская. Фото: Petrov Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Красотка может позволить себе самые откровенные наряды

Анастасия Самбурская по праву считается одной из самых красивых артисток современности. В последнее время идеальное тело стало настоящим культом для знаменитости. Она проводит колоссальное количество времени в спортивных залах, где с усердием оттачивает свои формы. Результат красотка с готовностью демонстрирует публике.

Благодаря упорным тренировкам тело звезды доведено до совершенства. Теперь Анастасия может спокойно появляться на публике в любом наряде. Девушке совсем не нужно надевать белье, грех скрывать идеальные формы от общественности. К счастью, красотка полностью с этим согласна и любит щеголять по улицам в пикантных нарядах.

В социальных сетях активно обсуждают новые кадры со звездой нашумевшего в свое время телесериала "Универ". Самбурская сбросила нижнее белье и надела стильный пиджак на голое тело. Благодаря смелому шагу все желающие смогли насладиться роскошным видом аппетитной зоны декольте. В таком горячем наряде девушка порезвилась в лифте. Настасья сделала несколько провокационных снимков, которые весьма порадовали публику.

Фото: соцсети

К слову, ранее поклонники активно обсуждали горячую фотографию Анастасии Самбурской в белом бикини.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Батюшки, как замечательно": Пашутин похвастался баснословной пенсией

Актер озвучил размер выплат, которые получает ежемесячно

За что на самом деле Гогунского погнали из Грузии

Актера не пустили из-за поступка в прошлом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей