Горячая Самбурская в белом бикини похвасталась шикарным телом: фото

Летник лук красотки сразил фанатов актрисы наповал

36-летняя красотка Настасья Самбурская постоянно делится с публикой собственными достижениями – с каждым днем она становится все привлекательнее. Публика замечает, что у стройной и очень женственной актрисы находится немало воли, чтобы не только усердно тренироваться, но и постоянно мучать себя ограничениями от всего, что вкусно и вредно.

Сама Настасья постоянно ограничивает себя в питании – практикует довольно жесткий рацион, в котором нет места ни мучному, ни сладкому. Однако все с лихвой компенсируется достижениями, в чем Самбурская постоянно убеждается, глядя в зеркало.

Сама звезда выложила новый снимок, похваставшись своими привлекательными формами в белом нижнем белье с крошечными трусиками.

"Питание, периодический отказ от сахара, регулярные тренировки, отсутствие вредных привычек и сон", – назвала Настасья главные факторы, ставшие залогом ее красоты.

А ранее мы писали, как Настасья покорила публику своим телом в спортивной форме.