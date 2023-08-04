Горячая Самбурская в белом бикини похвасталась шикарным телом: фото

Горячая Самбурская в белом бикини похвасталась шикарным телом: фото
Настасья Самбурская. Фото: Vadim Tarakanov/www.globallookpress.com
Летник лук красотки сразил фанатов актрисы наповал

36-летняя красотка Настасья Самбурская постоянно делится с публикой собственными достижениями – с каждым днем она становится все привлекательнее. Публика замечает, что у стройной и очень женственной актрисы находится немало воли, чтобы не только усердно тренироваться, но и постоянно мучать себя ограничениями от всего, что вкусно и вредно.

Сама Настасья постоянно ограничивает себя в питании – практикует довольно жесткий рацион, в котором нет места ни мучному, ни сладкому. Однако все с лихвой компенсируется достижениями, в чем Самбурская постоянно убеждается, глядя в зеркало.

Сама звезда выложила новый снимок, похваставшись своими привлекательными формами в белом нижнем белье с крошечными трусиками.

Фото: соцсети

"Питание, периодический отказ от сахара, регулярные тренировки, отсутствие вредных привычек и сон", – назвала Настасья главные факторы, ставшие залогом ее красоты.

А ранее мы писали, как Настасья покорила публику своим телом в спортивной форме.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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