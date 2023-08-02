Роскошное тело Самбурской вызвало у мужчин восторг

Стоило актрисе отказаться на неделю от сахара - и вуаля

Настасья Самбурская продолжает удивлять поклонников : перепробовав и испытав на себе не одну диету, звезда постоянно делится достижениями. Когда-то актрису обвиняли в избыточном стремлении сбросить вес, который и так, судя по форме, не давал о себе знать, однако красотка стройнеет словно по дням и по часам.

Самбурская поделилась в социальных сетях результатами очередной диеты, рассказав, что решила на неделю отказаться от сладкого. Судя по всему, процесс прошел на "ура" – особенно учитывая тяжелые физические нагрузки Настасьи.

Звезда "Универа" показала, что стало результатом такой серьезной жертвы: осиная талия, крепкие и стройные бедра с рельефным прессом – чуть ли не богиня красоты. Естественно, что с таким телом Настасья чуть ли не на регулярной основе вгоняет сидящих по ту сторону монитора поклонников в краску, а конкуренток заставляет зеленеть от злости.

А ранее "Утро" писало о куда более интересном и горячем снимке Настасьи – та засветила свою упругую грудь, заставив охать и ахать свою многомиллионную фан-базу. Звезда постоянно подчеркивает, каких красот добилась ценой собственных усилий – включая регулярные занятия спортом.