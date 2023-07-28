"Ставка должна вырасти": Самбурская выдвинула ультиматум продюсерам "Универа"

"Ставка должна вырасти": Самбурская выдвинула ультиматум продюсерам "Универа"
Настасья Самбурская. Фото: Petrov Sergey/news.ru/ globallookpress.com
Актриса больше не работает за гроши

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская является одной из самых красивых и ярких актрис современного кинематографа. Ее творческий путь начался много лет назад. Однажды Настасья попала на съемочную площадку сериала "Есенин" и решила стать актрисой. Она окончила ГИТИС и стала работать в театре. Но широкую известность Самбурская обрела после съемок в сериале "Универ. Новая общага", где она сыграла роковую и стервозную красотку Кристину Соколовскую, влюбляющую в себя мужчин. 

Недавно поклонники получили радостную весть о том, что сериал "Универ" получит продолжение. В нем снимутся все те же любимые герои. И конечно, все ждали появления в новом сезоне красотки Настасьи Самбурской, которая за годы только похорошела.

Однако Самбурская разочаровала фанатов печальными новостями. Оказывается, ее героини в продолжении сериала "Универ" больше нет.

Актриса не будет сниматься в ситкоме в отличие от Виталия Гогунского, Анны Хилькевич и других звезд. Все дело в гонораре, размер которого не устроил Самбурскую.

"По моему мнению, спустя три года после выхода заключительного сезона, ставка должна вырасти, но у продюсеров мнение с моим не совпало", – завила актриса.

Ранее "Утро.ру" писало о том, каким будет сценарий продолжения сериала "Универ". 

Источник: Popcornnews.ru ✓ Надежный источник
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