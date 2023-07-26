Стало известно о возвращении "Универа" на ТВ

Любимые персонажи предстанут в новом амплуа

13 лет назад сериал "Универ" был одним из самых любимых среди российских телезрителей. Персонажи Кузя, Майкл, Кристина, Антон и Маша восхищали россиян своей искренностью и неподдельным жизнелюбием. Актеры, которые снялись в киноленте, давно повзрослели и изменились, но свою известность не растеряли.

Наконец поклонники дождались радостную новость: телеканал ТНТ анонсировал выход продолжения сериала "Универ" на экраны.

В продолжении ленты будет показана жизнь главных героев спустя три года после того, что зрители увидели в финале картины "Универ. 10 лет спустя". Проект "Универ. 13 лет спустя" станет дебютом для режиссера Семена Литовчина.

Продолжение культового ситкома получит название "Универ. 13 лет спустя". По словам создателей проекта, в новом сезоне телезрители увидят все тех же любимых персонажей. Главной звездой картины на этот раз станет Кузя (Виталий Гогунский), который по сценарию по уши влюблен в Машу (уже к тому моменту маму двоих детей от Валентина). Несмотря ни на что, Кузя решает бороться за ее сердце.

Кроме того, по сюжету, Антон (Станислав Ярушин) после расставания с Кристиной (Настасья Самбурская) открывает паб. Он узнает о существовании взрослой дочери и решает раз и навсегда изменить свою жизнь.